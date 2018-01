Troisième match en 2018 et troisième gardien pour l'AS Nancy Lorraine : après Chernik en Coupe de France contre Lyon, Jourdren à Niort en Ligue 2, c'est Ndy Assembe qui gardera la cage nanceienne ce mardi contre Nîmes en championnat. C'est la conséquence d'une blessure au pied de Jourdren qui l'empêche de bien frapper le ballon.

Guy Roland Ndy Assembe fait donc son retour sur les terrains six mois après sa rupture du tendon d'Achille lors de la préparation estivale. Il participe à tous les entraînements avec le reste du groupe depuis la trêve. Vincent Hognon salue la fraîcheur de son gardien :

Ndy Assembe est heureux de revenir aussi vite et explique que cette blessure, la première de sa carrière, a un peu changé sa vision du métier de footballeur:

Quand on joue, on ne se rend pas compte mais on se met trop de pression.