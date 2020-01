ASNL : "on ne se privera pas de Baptiste Valette" explique le président Jean-Michel Roussier

Invité de 100% ASNL ce lundi sur France Bleu Lorraine, le président de l'ASNL Jean-Michel Roussier a expliqué que le club ne se priverait pas de son gardien, Baptiste Valette, mis en examen pour viol et laissé libre. A Jean-Louis Garcia de décider s'il est apte physiquement et psychologiquement.

Jean-Michel Roussier était l'invité de 100% ASNL ce lundi 6 janvier sur France Bleu Lorraine. Le président de l'AS Nancy Lorraine, à trois points du cinquième de Ligue 2, a abordé tous les sujets qui font l'actualité du club au chardon. Il est aussi revenu sur la situation du gardien titulaire Baptiste Valette, mis en examen pour viol aggravé mi-décembre et laissé libre sous contrôle judiciaire.

Retour contre Valenciennes ?

Le gardien n'a depuis pas disputé les deux derniers matchs officiels, face à Auxerre fin décembre quelques jours après sa garde à vue et ce dimanche en Coupe de France au nom de l'alternance des gardiens dans cette compétition ( il était en plus blessé). Alors, sera-t-il titulaire dans les buts vendredi face à Valenciennes ? Possible, explique le président Jean-Michel Roussier :

"Si Jean-Louis Garcia juge que son état physique et psychologique lui permet d'être le gardien, il sera le gardien face à Valenciennes. Le dossier de Baptiste, c'est le dossier de Baptiste Valette. Après, je veux bien qu'en terme d'image, on voit et on entend tout et n'importe quoi mais c'est d'abord le dossier de Baptiste Valette. Il est sous contrat chez nous pour jouer gardien de but. Si son état le permet, et je pense que son état le permet, il sera dans les buts contre Valenciennes. Il n'y a pas de mesure. Elle peut durer deux ans cette enquête. On sait que le calendrier judiciaire n'a rien à voir avec le nôtre. On ne se privera pas de Baptiste."