ASNL : Paul Fischer explique le transfert de Clément Lenglet

Le transfert de Clément Lenglet reste l'information principale de la semaine du côté de l'AS Nancy Lorraine. Le directeur général adjoint de l'ASNL en charge du secteur sportif a accepté de revenir sur ce départ. Il était devenu inévitable.

C'est un départ qui a beaucoup fait parler : celui de Clément Lenglet vers le FC Séville au début du mercato hivernal. Le défenseur central nancéien a donc quitté son club formateur qui va recevoir un chèque de cinq millions d'euros environ. Un transfert mal vécu par certains supporters sur les réseaux sociaux. Paul Fischer, le directeur général adjoint en charge du secteur sportif de l'AS Nancy Lorraine s'est exprimé sur le sujet.

Ce départ, s'il n'était pas prévu, est devenu inévitable jour après jour, selon Paul Fischer :

Il y a les impératifs économiques et la volonté du joueur, on ne peut pas aller à l'encontre de sa volonté. On a essayé de s'adapter au mieux, on a essayé de le retenir, on a vu que ce serait compliqué. Quand vous retenez un joueur contre sa volonté, vous ne savez pas ce que ça peut engendrer au niveau de sa qualité de jeu. Il faut dire aussi que l'offre n'était pas négligeable. On a pris cette solution qui, on l'espère, et on ne le saura malheureusement qu'en fin de saison, était la bonne."