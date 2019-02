ASNL : Paul Fischer quitte le banc pour intégrer une cellule de recrutement renforcée

Nancy, France

Paul Fischer n'est plus entraîneur adjoint à l'AS Nancy Lorraine. L'ancien joueur occupait le poste depuis la nomination d'Alain Perrin en tant qu'entraîneur principal fin octobre. Un rôle d'adjoint qu'il partageait avec Benoît Pedretti. Paul Fischer ne souhaitait plus occuper cette fonction alors que l'ASNL possède un autre adjoint mais aussi deux préparateurs physiques.

🆕 Communiqué #ASNL

➡ Paul Fischer n'est plus entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle. Il consacrera désormais son temps à la cellule de recrutement. — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) February 8, 2019

Une équipe plus élargie

Paul Fischer intègre une cellule de recrutement qui aura la charge dans les prochaines semaines de préparer l'équipe pour la saison prochaine alors que plus d'une dizaine d'éléments se retrouvent en fin de contrat. Une équipe de recrutement dont on ne sait pas encore qui la dirigera. On sait en revanche qu'elle sera renforcée pour tenter d'éviter au maximum les erreurs de casting et croiser au maximum les informations.

Eric Martin, Laurent Moracchini, Paul Fischer et Patrick Gabriel (qui a notamment été consulté pendant le mercato hivernal) obtiendront l'appui de José Martinez, ancien adjoint de Pablo Correa notamment et analyste vidéo, ainsi que de Samir Chamma, l'analyste vidéo de l'AS Nancy Lorraine.