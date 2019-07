ASNL : Près de 500 abonnements vendus depuis l'annonce du maintien en Ligue 2

Nancy, France

La campagne d'abonnement de l'ASNL est enfin lancée. Depuis l'annonce du maintien en Ligue 2 ce mercredi matin, les pass s'achètent en nombre au Stade Marcel Picot. En deux jours, près de 500 supporters se sont abonnés pour la saison 2019-2020.

Un retard à rattraper

La saison passée, 8 500 unités avaient été vendues. Alors que le premier match de la saison à domicile se déroulera le 26 juillet contre Orléans, on compte à ce jour 3 500 abonnements. Romain Terrible, directeur commercial, espère bien rattraper le temps perdu. "On est en retard, on ne va pas se mentir. On a besoin de tout le soutien possible."

Jean-Marie fait partie de ceux qui attendaient avec impatience l'annonce de la DNCG, le gendarme financier du football, avant de se réabonner. Ce fan inconditionnel de l'ASNL depuis l'âge de dix ans l'avoue, il hésitait à se rendre au guichet du Stade Marcel Picot : "Je suis honnête, si on était en National, je ne me serais pas réabonné."

La campagne d'abonnement continuera jusqu'au 21 juillet.