ASNL : quelles suites après l'appel à la mobilisation d'Olivier Rouyer et des supporters du club ?

Et si l'AS Nancy Lorraine changeait de nouveau de propriétaires un peu plus d'un an après le rachat le 31 décembre 2020 du club par New City Capital ? Pour l'heure, le groupe, aux commandes de la lanterne rouge du championnat, n'est pas vendeur. Mais vous l'avez entendu sur France Bleu Lorraine le 8 avril dernier, l'ancien joueur Olivier Rouyer a lancé un appel aux bonnes volontés pour reprendre le club en grande difficulté. De son côté, l'association de supporters Socios Nancy a lancé un appel aux dons pour prendre des parts dans le club. Pour quelles suites ?

Ces initiatives suscitent un certain engouement. A la mi-journée ce 14 avril, la cagnotte des supporters indiquait plus de 80 000 euros de promesses de dons en à peine trois jours. Plus de 340 personnes ont déjà participé. Olivier Burger, le trésorier des Socios Nancy n'est pas surpris par l'intérêt des fans du club. Il l'est un peu plus par les montants promis : "c'est incroyable le nombre de supporters prêts à mettre 500 ou 1 000 euros. Il y a vraiment un engouement hyper populaire avec des gens prêts à mouiller la chemise et mettre de belles sommes. On voit qu'on a un noyau dur de supporters prêts à aider le club".

Les Socios Nancy qui parlent d'une course de fond pour réunir plus d'argent et de supporters, en cas de défaillance du club ou pour s'associer à un éventuel projet de reprise. L'association qui veut aussi faire participer d'anciens joueurs à l'aventure, de quoi aussi la crédibiliser.

Olivier Rouyer veut travailler discrètement

Du coté d'Olivier Rouyer, c'est silence radio depuis son appel à des investisseurs locaux sur France Bleu Lorraine. L'ancien joueur travaille et a reçu plusieurs sollicitations. Mais pour l'instant, l'ancien coéquipier de Michel Platini préfère rester discret sur la suite de son projet.