La rentrée des classes à l'AS Nancy Lorraine. Après presque six semaines de congés et un maintien en Ligue 2 dans la douleur, les footballeurs nancéiens reprennent le chemin de l'entraînement en forêt de Haye ce mercredi à 10 heures. Une reprise avec un groupe amené à beaucoup bouger.

Velaine-en-Haye, France

La reprise de l'entraînement à l'AS Nancy Lorraine, c'est ce mercredi à 10 heures en forêt de Haye pour les footballeurs professionnels de l'ASNL. Premier match de Ligue 2 le 27 juillet face à Béziers. Avant cela, il faut se préparer même si l'effectif est loin d'être celui qui disputera le championnat.

Une seule recrue

Hormis les fins de contrats (Hadji, Chrétien, Yahia, Cuffaut) et les retours de prêts (Nordin, Lang) , aucun autre départ n'a pour l'instant été acté. Quant aux arrivées (si l'on retire les retours de prêts de Mabella et Saint-Ruf), il n'y en n'a qu'une : celle du défenseur rennais Séga Coulibaly. C'est peu quand on sait que le club table sur cinq à sept recrues après une saison particulièrement difficile et un maintien acquis sur la dernière journée de Ligue 2.

Il va donc falloir dégraisser, peut-être prêter certains jeunes joueurs, se débarrasser de certaines déceptions, comme Patrick Eler par exemple. Autre chantier, celui des gardiens , ils sont toujours trois (Jourdren, Chernik et Ndy Assembe) au lancement de cette saison. Une situation intenable. Didier Tholot veut travailler avec un groupe restreint autour de 23 joueurs mais ne veut pas se précipiter pour autant dans le recrutement. Ca tombe bien : si la vente annoncée du club n'empêche pas la cellule de recrutement de travailler, la cession de l'ASNL permettra probablement d'accélérer sur certains dossiers, de rassurer d'éventuelles recrues et leurs agents.