L'AS Nancy Lorraine sauvée : "on le doit à Jacques Rousselot"

Jean-Michel Roussier est "très soulagé" ce mercredi matin. Après 3 semaines d'angoisse, le président de l'ASNL peut souffler : la DNCG, le gendarme financier du football français a validé le maintien du club en ligue 2. La commission d'appel a infirmé, ce mercredi, la décision prise en première instance de rétrogradation en Nationale 1. Un revirement dû selon Jean-Michel Roussier, à l'intervention de l'ancien président de l'ASNL : "On le doit à Jacques Rousselot, ce sont ses engagements qui ont permis de débloquer la situation". Car on le sait, l'actionnaire majoritaire a mis la main à la poche pour combler le déficit du club. Impossible en revanche de savoir combien. "Je ne donnerai pas de chiffres", assume M.Roussier, car estime t-il, "il y a trop de chiffres bidons qui circulent".

Surtout éviter d'avoir à revivre cette situation

Une bonne nouvelle donc pour le club au chardon même si cette décision s'accompagne d'un certain nombre de contraintes. L'ASNL devra appliquer des mesures "d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations budgétées", précise la Fédération française de football. "Cela nous oblige vis-à-vis de lui (NDLR : Jacques Rousselot" et vis à vis des instances, à modifier ce qui doit l’être de manière à avoir une gestion plus serrée", analyse le président. Avant de conclure : "Il faut surtout éviter d'avoir à revivre cette situation la saison prochaine".

Le premier match de la saison 2019-2020 de ligue 2 est prévu le 26 juillet prochain. Nancy affrontera Orléans.