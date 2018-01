Nancy, France

Vincent Hognon n'est plus l'entraineur de l'ASNL. Ce lundi après-midi, la direction du club a décidé de retirer les rênes de l'équipe à l'ancien adjoint de Pablo Correa.

Nommé fin août, l'ancien défenseur central était sous pression depuis des déclarations de Jacques Rousselot, fin décembre sur l'antenne de France Bleu " s'il n'y a pas de résultats en janvier je prendrai mes responsabilités " avait déclaré le président du club.

Au mois de janvier l'ASNL n'a pas gagné. Elle ne marque même plus. L'objectif en changeant d'entraineur est de tenter un troisième électrochoc alors que l'ASNL est 17 ème de Ligue 2.

Les entretiens pour connaitre le successeur de Vincent Hognon se poursuivent ce lundi. Et d'après le journal l'Equipe c'est Didier Tholot, l'ancien entraineur de Sion et Châteauroux qui serait en pole position pour lui succéder. En attendant c'est Patrick Gabriel, ancien entraineur de l'ASNL et actuel directeur du centre de formation qui assurera l’intérim. On ne sait pas encore si le nouvel entraineur sera sur le banc à Picot vendredi soir face à Brest.