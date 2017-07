ASSE : 13 000 abonnés à dix jours de la reprise

Alors que France Bleu publie un comparatif des abonnements de Ligue 1 et Ligue 2, le club annonce que 12 933 personnes ont pris leur abonnement pour la saison 2017-2018 à Geoffroy-Guichard. La saison commence le 5 août contre Nice.

13 000 personnes se sont abonnées à l'ASSE à ce jour pour la prochaine saison. Le chiffre a été rendu public ce lundi par le club. Parmi ces 13 000 supporters les plus fervents, 10% de nouveaux, des gens qui n'avaient pas leurs places pour tous les matches à domicile la saison dernière. Il y aurait donc un effet Garcia...mais surtout à plus de dix jours de la reprise, on est presque au nombre d'abonnés de la saison 2016-2017 : 15 310.

Des tarifs toujours attractifs : 160 euros pour les moins chers

L'ASSE reste un club accessible pour son public. France Bleu vient de publier la carte des tarifs d'abonnements aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le club stéphanois est 13ème sur 20 pour les abonnements en tribune populaire avec un abonnement à 160 euros l'année dans le kops. La moyenne nationale - pour les abonnements les moins chers- est à 182 euros.

160 euros la saison, c'est presque 3 fois moins que pour un supporter du PSG qui débourse lui 420 euros pour suivre son équipe préféré. C'est surtout près de 100 euros de moins que pour un supporter lyonnais. Ces différences se retrouvent aussi dans les places VIP.

C'est un peu le classement sportif qui se retrouve dans ce classement des abonnements : Paris, Lyon et Marseille font partie des plus chers avec - c'est plus étonnant- Dijon et Angers. Mais Saint-Étienne, dans cette deuxième partie du classement, se retrouve aussi avec des clubs comme Nice, Lille, Nantes et Bordeaux. Le club stéphanois, comme Lille, ne se risque pas à augmenter démesurément ses tarifs alors qu'il a le cinquième parc d'abonnés de France, et que la fréquentation des stades a fortement chuté la saison dernière.

Mais rappelons-le, suite à une décision de la Ligue de Football Professionnelle, les deux kops devraient être vides pour la reprise, la samedi 5 août contre Nice.