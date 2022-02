ASSE : la réception de Strasbourg sous le signe des quatre

L'AS Saint-Etienne va mieux mais la guérison est encore loin d'être décrétée. Pour la première fois depuis le mois de septembre, les Verts et leur supporters n'ont pas passé la semaine dans la peau du dernier du championnat.

Fort de ses trois succès consécutifs (Angers, Montpellier et Strasbourg) l'ASSE s'est extraite de la zone rouge. "Il faut rester mesurer, serein et vigilant prévient Pascal Dupraz. On est mieux avec neuf points pris en trois matchs mais cela ne nous fait pas plus malin ou plus fort que quand l'on était dans l'insuccès".

On ne se maintien pas avec 21 ou 24 points - Pascal Dupraz.

Le technicien stéphanois connaît trop bien le football pour s'autoriser, à lui et ses hommes, le moindre relâchement : "On ne se maintien pas à 21 ni même à 24 points si jamais cela se passe bien contre Strasbourg. On restera très vigilant. Malgré tout c'est davantage de confiance. On peut s'appuyer sur quelque chose de conséquent".

Les mêmes que contre Clermont ?

Parmi les certitudes, il y a clairement cette ossature organisée autour d'une assise à cinq défenseurs dans laquelle les Verts ont démarré les trois dernières rencontres qu'ils ont remporté en championnat. "Comme je suis superstitieux je pense qu'on va rester à un système à cinq concède coach Dupraz mais avouant aussi que peut-être on passera plus vite à un système à quatre". C'est dans ce dernier système que les Verts sont allés chercher leurs deux dernières victoires en fin de rencontre.

Il y a pourtant peu de chance de voir le technicien opérer des changements pour son onze de départ même si selon lui : "Changer des joueurs alors qu'ils ont été performants c'est signe d'un groupe qui vît bien". Probablement surtout une tentative de brouiller les cartes pour l'adversaire...

La composition probable de l'ASSE : Bernardoni - Thioub, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Gourna, Boudebouz - Khazri, Nordin