ASSE : 2970 places dans le parcage à Manchester, des avions pour les supporters

A quatre semaines du déplacement à Manchester, le déplacement des supporters des Verts s'organise. 2970 places ont été attribuées au parcage visiteur. Le club compte leur affréter des avions depuis Andrézieux.

Certains responsables de groupes de supporters l'avouent: leur téléphone chauffe en ce moment. Une course contre-la-montre pour leurs membres qui espèrent bien décrocher l'une des 2970 places attribuées aux Stéphanois dans le parcage visiteur d'Old Trafford. Des places distribuées exclusivement aux groupes pour leurs membres. L'ASSE compte d'ailleurs affréter des avions pour ses supporters. Tout est en train de s'organiser en ce moment, un aller-retour entre Andrézieux et Manchester (380 euros par personne).

2970 supporters dans le parcage, 3000 de plus attendus dans les autres tribunes

Évidemment, de nombreux supporters se rendront à Manchester par leurs propres moyens, soit pour des questions de budget, d'organisation ou pour rester plus longtemps aussi à Manchester et ainsi profiter de la ville. Au total, selon les dernières estimations, 6000 stéphanois sont attendus à Old Trafford.

Minibus entre Le Mans et Manchester

Nadine et Eric, par exemple, habitent près du Mans. Ce couple fait partie des Associés Supporters (section Blois). Impossible pour eux de rater ce déplacement à Manchester. Dès le tirage au sort, sans même avoir l'assurance de trouver une place, ils ont réservé une chambre d'hôte et... un minibus pour partir en famille voir le match (Nadine, Eric, leurs deux enfants et deux amis).

Nous avons loué un minibus de 9 places. 2300 kilomètres aller-retour. C'était la solution la plus économique et aussi la plus conviviale. C'était impossible pour nous de rater un tel déplacement. Nadine, membre des Associés Supporters.

Manchester United / ASSE, le 16 février à 21h05, rencontre à suivre sur France Bleu Saint-Etienne Loire.