ASSE : 3 ans après, 300 supporters stéphanois vont retrouver l'Allianz Riviera

Bonne nouvelle pour les supporters de l'AS Saint-Étienne qui auront le droit de se déplacer mercredi à Nice pour la 24e journée de Ligue 1. Histoire de passer à autre chose après les graves incidents de novembre 2013. Le déplacement sera très encadré.

Les images avaient marqué : ce dimanche 24 novembre 2013 alors que les supporters stéphanois pénètrent dans l'Allianz Riviera, ils sont accueillis dans leur parcage par des jets de projectiles. Quelques minutes plus tôt, un de leur bus avait été caillassé. Les ultras nicois profitent de la liberté de circulation dans le stade pour venir à la rencontre des supporters stéphanois. Les choses dégénèrent très vite : des Stéphanois quittent le parcage, des dizaines de sièges sont arrachés et les forces de l'ordre interviennent. Finalement l'intégralité des supporters des Verts sont évacués et les images de ces incidents tournent en boucle dans tous les médias. Elles contribueront à un durcissement de la politique des autorités en direction des supporters stéphanois, et des autres.

L'image la plus marquant des incidents de novembre 2013 © Maxppp - Maxppp

Les autorités lâchent, un peu, du lest

Après deux saisons sans supporters adverses lors des rencontres entre l'ASSE et l'OGC Nice, les choses se sont assez apaisées et les acteurs sont assez prêts à se soumettre à des ajustements pour que 300 supporters des Verts soient acceptés à l'Allianz Riviera. Un déplacement très encadré forcément avec départ en car obligatoire depuis Saint-Étienne et une entrée dans le stade en échange de contremarque. De la bonne tenue du déplacement, et de l'accueil niçois, dépendra sans doute l'augmentation des chiffres de supporters adverses lors des rencontres futures entre Saint-Étienne et Nice.