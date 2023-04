AS Saint-Étienne : 4 à 6 semaines d'absence pour Briançon et Bamba

Il y avait "peu de chances" de le voir sur la pelouse du stade Charlety, samedi, face au Paris FC, selon Laurent Batlles. L'information s'est hélas confirmée, on risque de ne pas revoir Anthony Briançon sur un terrain de Ligue 1 avant un bon bout de temps. l'AS Saint-Étienne a confirmé via communiqué la nature et la durée de l'indisponibilité de son défenseur, mais aussi de l'ailier Kader Bamba, dont la blessure est plus grave que prévu.

ⓘ Publicité

Le premier souffre d'une lésion au mollet gauche, le second d'une lésion à la cuisse droite. "Pour les deux joueurs, la période d’indisponibilité est évaluée entre 4 à 6 semaines", indique le club stéphanois.

Retour pour le week-end du 13 mai?

Les deux joueurs louperont d'ores et déjà le déplacement à Paris samedi et à Grenoble, le 17 avril. Une indisponibilité qui pourrait s'étendre jusqu'au 13 mai et un déplacement à Laval.

L'AS Saint-Etienne, douzième au classement, qui reste sur une belle série de 8 matches sans défaite, se déplace dans la capitale, sur la pelouse du Paris FC, huitième et quatre points d'avance sur les Verts. PFC-ASSE, une rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 18h30.