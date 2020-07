ASSE : "Adil Aouchiche ne m'a pas bluffé" (Vincent Guérin)

Arrivé le 20 juillet dans le Forez en provenance du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche, 18 ans, est un joueur très attendu par les supporters des Verts. Considéré comme un futur "crack" et pépite du centre de formation de la capitale, il ne comptabilise que 162 minutes de jeu en professionnel.

"Il ne m'a pas spécialement bluffé explique Vincent Guérin qui a pu l'observer pendant près d'une saison. On avait des joueurs de qualité au niveau des jeunes. Il a fait des très bons matchs et de très belles performances mais dans ces catégories d'âge là, ça demande à aller plus loin".

Adil Aouchiche s'est surtout fait connaître grâce a des belles prestations avec les jeunes de l'équipe de France. Il a inscrit 9 buts en 4 matchs lors de l'Euro des moins de 17 ans en 2019 où il atteint les demi-finales. Troisième du mondial de la catégorie au Brésil, il figure dans l'équipe-type de la compétition.

Techniquement il est armé

"Il dispose des deux pieds avec une prise d'information assez rapide poursuit Vincent Guérin. Il met ses partenaires dans le bon sens et dispose d'un bon volume de jeu".

La bonne attitude

"C'est un joueur qui est très agréable résume l'ex-milieu international du PSG. Adil se met au service de la collectivité et ne pose aucun problème dans l'attitude ni le comportement".

Il va être attendu au tournant

Une attitude qui devrait plaire à Claude Puel. Le technicien stéphanois a la fibre pour faire progresser les jeunes. Il devra accompagner le jeune Aouchiche. "Un joueur qui se déracine aussi tôt et aussi jeune, ce sont des risques importants pour lui et pour le club qui le prend aussi selon Vincent Guérin. Il va être attendu au tournant donc ça ne va pas être une partie facile. Il a des atouts mais c'est aussi un pari sur un jeune joueur qui n'a pas beaucoup évolué sur le haut niveau. Il y a un potentiel qui est là c'est certain".