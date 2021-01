ASSE - PSG : le Roi de France pour ouvrir l'année

C'est un morceau de choix pour attaquer 2021. Pour sa première rencontre de l'année, l'AS Saint-Étienne reçoit le PSG ce mercredi soir (21 heures). Une équipe contre qui les Verts ne se sont plus imposés depuis 2008 à domicile en championnat et qui s'est imposé 4-0 lors de sa dernière visite fin 2019.

Les raisons d'y croire ?

Pour cette rencontre, le Paris Saint-Germain est privé de son meilleur joueur : Neymar. Touché à la cheville contre Lyon mi-décembre, le Brésilien est encore trop juste. Mais ils sont neuf en tout à ne pas faire le déplacement dans le Forez : Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Rafinha, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Alessandro Florenzi et Juan Bernat.

à lire aussi ASSE : Neymar forfait face aux Verts

Mauricio Pochettino, le nouvel entraineur parisien, va donc devoir composer. Arrivé ce samedi, l'Argentin aura eu très peu le temps de prendre ses marques. Ses joueurs eux ont repris dimanche. Soit quatre jours après les Verts et cela pourrait constituer un avantage pour les Stéphanois. Et puis il faut se souvenir que lors de la dernière confrontation entre les deux équipe, à 10 contre 11, en finale de la Coupe de France en juillet, Saint Etienne a tenu la dragée haute au champion de France. Face au cadors, les Verts ne sont jamais passés à côté cette saison.

"C'est toujours spéciale de rencontrer le PSG abonde Claude Puel. Ils ont pu récupérer de la fraîcheur et on connait leurs qualités. En plus il y a un nouvel entraîneur. Ils seront donc très concentrés et avec beaucoup d'envie. Ce qui est important pour nous c'est de retrouver très vite de la cohésion et être dans la lignée de ce qu'on a mis en place lors des derniers matchs".

Neyou et Camara vont manquer

Le manager général des Verts devra lui aussi composer avec les suspensions de Mahdi Camara et Yvan Neyou. Deux des joueurs les plus utilisés de l'effectif et qui constituait "le poumon des Verts depuis plusieurs semaines reconnait Claude Puel. Ils font partis des joueurs qui ont été les plus réguliers et les plus performants depuis le début de la saison. Après cela permettra à d'autres joueurs de s’exprimer et de se montrer. Il faudra trouver un nouvel équilibre". Adil Aouchiche a donc de grandes chances de débuter. Le petit prince du Blanc-Mesnil aura à cœur de montrer à son club formateur qu'il est entrain de franchir un palier. Après avoir connu sa première titularisation dans un derby face à Lyon, le jeune Lucas Gourna (17 ans) sera lui aussi sans doute lancé dans le grand bain face aux stars parisiennes.

Il n'y a pas d’inquiétude à avoir - Arnaud Nordin

Invaincu depuis six rencontres l'AS Saint-Étienne dispose d'un matelas de six points sur la zone rouge avant cette rencontre face à Paris. L'attaquant Arnaud Nordin n'est pas inquiet pour les Verts : "On a un bon groupe. Tout le monde est concerné. On l'a vu sur ces derniers matchs que l'on était plutôt agréable à regarder jouer. Non il n'y a pas d'inquiétude à avoir".

Retour de Retsos

Hormis les suspensions de Neyou et Camara, Claude Puel dispose d'un groupe quasi complet. Panayiótis Rétsos absent depuis le 25 octobre est de retour. Seul Wahbi Khazri et Yvann Maçon sont forfaits.