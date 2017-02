ASSE: Allan Saint-Maximin tacle son club formateur avant de l'affronter ce week-end

L'ancien attaquant des Verts, aujourd'hui au Sporting Club de Bastia, accuse l'ASSE de l'avoir traité comme une simple "marchandise".

Qu'il semble loin le temps où Allan Saint-Maximin faisait ses premières apparitions dans le monde professionnel, maillot de l'ASSE sur les épaules. Douze apparitions en Ligue 1 entre 2013 et 2015, aucun but, un transfert à Monaco, un prêt immédiat à Hanovre, un autre à Bastia. De l'eau a coulé sous les ponts, mais le jeune attaquant de 19 ans semble garder certaines rancœurs envers son club formateur.

Saint Maximin s'est livré cette semaine dans France Football, d'abord sur son manque de réussite à Saint-Etienne. "Je n’ai pas de regrets, j’étais jeune, j’ai tout fait pour m’imposer sur le terrain, de bons matches contre l’OM, Bordeaux, Lille. Après, j’ai alterné entre le CFA et les tribunes, c’est devenu épuisant... Si j’avais été complètement nul, j’aurais accepté. Mais là, pour mon âge..."

"L'impression d'être pris pour une marchandise"

Visiblement, l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de l'ASSE (lancé à 16 ans et 5 mois) garde aussi des rancœurs envers le staff. "On m’a dit que j’allais avoir plus de temps de jeu (...). J’ai quand même eu la reconnaissance du ventre pour Saint-Etienne. J’avais aussi cette fierté de vouloir m’imposer dans mon club formateur".

Avant d'enfoncer le clou. "Saint-Etienne m’a vite fait comprendre qu’il ne comptait plus sur moi. Franchement, j’ai eu l’impression d’être pris pour une marchandise. L’ASSE avait surtout cherché à renforcer ma valeur financière en me prolongeant. Ça m’a fait un peu mal après coup. J’ai compris qu’on était peu de chose dans ce milieu".

Samedi, l'ASSE affronte le Sporting Club de Bastia lors de la 28eme journée de Ligue 1. Les retrouvailles entre Allan Saint-Maximin et son club formateur s'annoncent pimentées.