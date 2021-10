ASSE - Angers : le match de la deuxième dernière chance pour Claude Puel ?

Trois semaines après le derby, Claude Puel est de nouveau confronté à un match couperet ce vendredi (21 heures) face à Angers pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Alors que le nul arraché face à Lyon lui a donné de l'air, la déroute à Strasbourg (5-1) a replongé le club au fond de la cale et les doutes autour du manager des Verts ont rejailli aussi vite qu'ils s'étaient "dissipés".

Puel concentre les critiques

De nouveau sur un siège éjectable Claude Puel ? En début de semaine nos informations laissaient entendre qu'il ne résisterait pas à une nouvelle contre-performance face à Angers. Certains supporters ne voudraient pas attendre jusque-là. Ce jeudi en milieu d'après-midi, une banderole signée des Magic Fans, des Green Angels et des Indépendantistes stéphanois réclamait la démission du Castrais sous "24 heures".

"Je vis cela à travers mon équipe a répondu Claude Puel en conférence de presse. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi et de me mettre en avant. Le plus important est de rester bien concentré sur mon travail. Pour moi il n'y a pas de pression. Les supporters seront derrière leur équipe. On est à domicile et on doit mettre une pression sur l'adversaire et ne pas être dans un climat qui ne soit pas propice pour s'exprimer".

à lire aussi ASSE : les supporters lancent un ultimatum à Claude Puel

On doit d'abord jouer pour nous - Harold Moukoudi

Les joueurs eux n'ont pas eu de nouvelle visite de supporters au centre d'entrainement cette semaine. Un centre sportif Robert-Herbin "bunkerisé" avec aucun entrainement ouvert au public et un (léger) renfort de la sécurité déployé cette après-midi. Harold Moukoudi, venu prêcher la bonne parole devant les journalistes, a expliqué qu'il était "peut-être injuste de faire du coach le seul responsable de cette situation".

"Avant de penser qu'on a lâché le coach il faut d'abord jouer pour nous et notre propre fierté précise le défenseur camerounais. Nous ou le coach on a un objectif commun, c'est remettre le club où il se doit d'être". À la différence qu'en cas de mauvais résultat contre Angers ce ne seront pas les joueurs qui partiront...

à lire aussi ASSE : cascade de forfaits en défense pour la réception d'Angers

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix