ASSE - Angers (Ligue 1) : retrouver l'appétit

L'attente commence à être longue. Pour tout le monde. Pour des supporters d'abord qui, à la frustration de ne pouvoir encourager leur équipe au stade, la voient aussi incapable de remporter le moindre match de Ligue 1 depuis près de trois mois.

Pour le staff et les joueurs aussi évidemment. À l'image d'un Denis Bouanga dont le dernier but en vert remonte également au 17 septembre (à Lyon c'était un CSC d'Anthony Lopes). "Depuis la 3e journée cela me trotte dans la tête de ne pas être efficace souffle l'attaquant Gabonais. C'est sûr que cela fait du mal à un attaquant. On veut tous marquer et être décisif. Quand ce but viendra, moi ou un autre, cela va nous libérer".

Il faut se lâcher - Claude Puel

S'il continue de ne rien laisser transparaitre en conférence de presse. Assurant qu'il est "persuadé de la qualité de son groupe et qu'il croit en lui", Claude Puel doit lui aussi bouillonner intérieurement devant une attaque en panne. "On a pas mal de bonnes choses offensivement aussi assure le manager général des Verts. Il faut se lâcher un peu plus devant. Nous avons été beaucoup en situation. Il faut être plus présent sur les centres".

Attention d'Angers

Les Angevins eux restent sur deux victoires probantes face à Lorient et Lens. Les hommes de Stéphane moulin voyagent particulièrement bien cette saison. Déjà 4 victoires à l'extérieur pour un club qui progresse et se structures année après année sous la houlette d'un entraineur en place depuis 2011. Une longévité sans égale avec les 19 autres coachs actuellement en place en Ligue 1

La recette ? Simple mais rarissime en Ligue 1. Stéphane Moulin parvient à conserver ses meilleurs joueurs. Son ossature est la même que la saison dernière à l'exception du gardien Paul Bernardoni arrivé cet été.

Attention tout particulièrement à Stéphane Bahoken. L'attaquant franco-camerounais auteur de cinq buts déjà cette saison. Des statistiques à faire pâlir n'importe quel attaquant des Verts.