ASSE-Angers : "Poursuivre sur notre lancée" pour Saidy Janko

L'AS Saint-Étienne retrouve la Ligue 1 ce dimanche après-midi à 15h (dès 14h sur France Bleu) pour la 5e journée de championnat. Les Verts sur le podium après un très bon début et 3 victoires en 4 matches qui reçoivent Angers. Un début qu'"espérait" Saidy Janko, le nouveau défenseur de l'ASSE.

Après un mois d'aout très convaincant interrompu par une défaite et un score sévère sur la pelouse du Paris Saint-Germain, les Verts veulent repartir de l'avant pendant les 4 matches qui les séparent de la prochaine trêve internationale. Ce dimanche, le Chaudron aura sans doute l'occasion de découvrir l'ultime recrue du mercato estival, Rémy Cabella, prêté par l'Olympique de Marseille

Un calendrier favorable

Même si l'équipe est encore en rodage et en apprentissage, notamment parce qu’il va falloir intégrer la dernière recrue Rémy Cabella, les futurs adversaires de l'ASSE sont sur le papier parfaitement à sa portée. Le plus relevé c'est sans doute ce dimanche après-midi avec Angers, une formation qui a toujours donné du fil à retordre aux Verts. Il faudra ensuite affronter Dijon, Rennes et Troyes, que des équipes de 2e partie de tableau en difficulté en ce début de championnat. Voilà pour la réalité du calendrier mais il y aura celle du terrain. Elle sera le fruit du travail d'Oscar Garcia et de son staff pour continuer d'imposer leur patte sur un effectif largement remanié, de la lucidité des joueurs pour s'assurer de ne jamais reposer sur des acquis encore trop frais, et de l’enthousiasme des supporters, réunis et bouillants derrière les Verts.

Le début de saison vu par Saidy Janko

"J'espérais un tel départ c'est sûr mais ça a un peu été une surprise parce qu’avec un nouveau coach, même si tout le monde était motivé, 3 victoires à la suite, c'est génial. Après on a joué contre Paris, c'est difficile contre eux même si on aurait pu faire mieux avec d'autres décisions. Maintenant on va poursuivre sur notre lancée ce dimanche. On se concentre sur le prochain match, sur le prochain adversaire, pas sur ce qui vient plus tard. La Ligue 1 est vraiment un championnat difficile, on le voit chaque weekend. Chaque équipe nous rend la tâche compliquée, que ce soit Paris ou une autre équipe. Donc vraiment il faut bosser dur et ce concentrer sur le match qui vient."

Saidy Janko avant ASSE-Angers Copier

Un entretien avec Saidy Janko sera à retrouver lundi soir entre 18h et 19h dans le Debrief.