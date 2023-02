ASSE - Annecy : la victoire, sinon rien ?

Un soupir en voyant le classement de la Ligue 2. La journée de nombreux supporters de l'AS Saint-Étienne a certainement démarré de la sorte ce samedi. Après les premiers résultats de la 22e journée, voila les Verts retombés provisoirement à la dernière place du championnat. De quoi rajouter de la tension à un match qui en avait déjà. Après la désillusion sochalienne et le non match bastiais, l'ASSE ferait bien de s'imposer ce samedi face à Annecy, à Geoffroy-Guichard. Une victoire ou l'éternelle crise stéphanoise continuerait de s'accroître, encore une fois.

Une prise de conscience, enfin ?

Cela fait maintenant plus de cinq mois que le même message est martelé, que la même demande est rabâchée par le staff et la direction de l'ASSE. Les joueurs doivent enfin prendre collectivement conscience du danger qui guette le club, celui d'une nouvelle descente. Visiblement, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui.

Après ce match de Bastia où les Stéphanois sont apparus dépassés dans l'envie et l'engagement, l'entraineur Laurent Batlles a visiblement haussé le ton dans le vestiaire, ce vendredi, pour demander à ses joueurs de se révolter.

Batlles, plus que jamais sous pression

Il ne voulait pas parler de sa situation personnelle, mais plutôt de jeu, et d'Annecy. C'est un Laurent Batlles irrité qui s'est présenté ce vendredi devant les médias. Prenant à témoin un journaliste sur ses succès antérieurs avec la réserve de l'ASSE, s'énervant que l'on ne parle pas assez vite d'Annecy lors d'une conférence censée d'abord donner la parole à Mateo Pavlovic et faire un bilan du mercato, Laurent Batlles se sait menacé, comme tout entraineur occupant la dernière place d'un championnat. Loin d'être l'unique responsable de ce nouveau fiasco, la question de son maintien en poste se posera, inévitablement, en cas de nouvelle contre-performance ce samedi.

Sans Charbonnier, une nouvelle organisation ?

Gêné par des douleurs au dos depuis une semaine, Gaëtan Charbonnier sera absent cet après-midi. Buteur déjà devenu indispensable sur et en dehors du terrain, le forfait de l'ancien auxerrois pourrait entrainer des changements dans l'organisation de l'ASSE. Une possibilité de nouvelle tactique évoquée ce jeudi en conférence de presse par l'entraineur, Laurent Batlles. 4-3-3, 3-5-2 ou alors maintien d'un 4-4-2 plus classique avec une association Krasso-Wadji en attaque ? Réponse en début d'après-midi.

Annecy en grande forme

Promu cette saison en Ligue 2, les hommes de Laurent Guyot ne cessent de surprendre. Auteurs d'une série en cours de douze matchs sans défaite (toutes compétitions confondues), les Annéciens arrivent en pleine confiance dans le Chaudron, avec l'un des meilleurs buteurs du championnat (Moïse Sahi Dion, 9 réalisations). "Franchement, si on m'avait dit en début de saison que nous irions jouer à aujourd'hui Saint-Étienne avec une équipe neuvième et l'autre dernière, on se dit plus qu'Annecy aurait dû être dernier, avoue le technicien haut-savoyard, Laurent Guyot. Geoffroy-Guichard reste une arme absolue pour l'ASSE, ils vont tout faire pour emmener le public avec eux."

ASSE - Annecy, 22e journée de Ligue 2, à vivre ce samedi dès 14h sur France Bleu Saint-Etienne Loire

