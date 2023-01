AS Saint-Étienne : Antonetti coupe court aux rumeurs sur son possible retour

Laurent Batlles est toujours l'entraineur de l'AS Saint-Étienne, le capitaine d'un navire qui tente toujours de refaire surface en Ligue 2, mais un capitaine menacé. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur un licenciement à venir et sur d'éventuels remplaçants vont bon train. Patrice Garande en fait partie, par exemple, mais aussi et surtout Frédéric Antonetti. Entraineur des Verts entre 2001 et 2004, le Corse serait, selon un article publié ce mardi dans le journal L'Équipe , une solution envisagée par certains pour prendre le relais de Laurent Batlles.

À la lecture de cet article, Frédéric Antonetti a tenu à réagir ce mardi après-midi et à préciser qu'il n'envisage pas un retour sur le banc stéphanois.

"C'est avec le plus grand étonnement que j'ai pris connaissance de l'article paru ce jour dans l'Équipe indiquant que des "proches de Romeyer planchaient déjà sur le retour de Frédéric Antonetti". Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun contact avec l'AS Saint-Étienne pour y prendre d'éventuelles fonctions et je souhaite mettre un terme aux spéculations qui enflent depuis déjà quelques semaines. D'une part, je connais trop la difficulté de mon métier pour participer à de quelconques discussions alors qu'un autre entraîneur est actuellement en poste. Je ne me prêterais pas à ce jeu que j'ai moi-même déjà subi par le passé, notamment chez les Verts."

"D'autre part, les supporters du club connaissent les conditions de mon éviction de l'AS Saint-Étienne en 2004, ainsi que son responsable, toujours dirigeant au club actuellement (Bernard Caiazzo, ndlr), qui a mené les intrigues, manipulations et manigances qui ont conduit à ce départ forcé. Il est totalement saugrenu de penser que je pourrais envisager de retravailler avec lui."

(...) "Par ailleurs, il y a encore de nombreuses personnes au club que j'apprécie énormément. Ils se reconnaîtront et Roland Romeyer en fait partie. C'est un passionné et véritable amoureux du club. Je lui transmets mon soutien et mon amitié. Je lui souhaite à lui, ainsi qu'à tout le peuple vert, le meilleur pour la suite du championnat. Allez les Verts ! » AS Saint-Étienne - Laval, 18e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 20 heures sur France Bleu Saint-Étienne Loire.