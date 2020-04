ASSE - Après Fofana et Abi, c'est au tour de Mahdi Camara de prolonger jusqu'en 2024

Si les compétitions sont toujours à l'arrêt à cause du coronavirus, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne en profitent pour s'activer en coulisses et préparer la saison prochaine. Après Wesley Fofana mardi, et Charles Abi jeudi, c'est au tour de Mahdi Camara (22 ans) de prolonger l'aventure dans le Forez jusqu'en 2024. Le club l'officialise vendredi dans un communiqué.