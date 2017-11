ASSE : après le derby, le soir le plus long à la commission de discipline ce jeudi

Ce jeudi soir, les Verts attendent la sanction. Deux membres du club devraient être présents pour essayer d'atténuer une sanction qui semble inévitable suite aux incidents du derby cauchemardesque le 5 novembre dernier.

Ce jeudi soir, l'ASSE connaîtra sa sanction suite au derby du 5 novembre dernier. C'est le gros dossier de la commission de discipline de la Ligue qui se tient comme tous les jeudis ou presque. Le derby et ses débordements, c'est : la descente des supporters sur la pelouse, l'interruption de match pendant près de trois quarts d'heure, les fumigènes qui ont causé déjà une première interruption en début de match, les jets de projectiles dans le parcage Lyonnais et les tifos et banderoles.

L'ASSE n'a pas fini de souffrir de ce derby perdu 5 à 0 sur sa pelouse, c'est un match dans lequel presque tous les débordements possibles dans un stade de foot ont été recensés. Les Verts risquent des amendes, pour les fumigènes, c'est une habitude, mais surtout, il devrait y avoir plus lourd pour tous les autres débordements. Du huis clos, partiel ou total, voire pire pour l'ASSE, une délocalisation, ce sont des pistes envisageables. La délocalisation serait justifiée par le fait que l'an dernier face à Rennes, le huis clos n'avait pas été respecté par les supporters entrés de force dans le stade.

Des sanctions côté lyonnais ?

La soirée pourrait s'éterniser car les représentants de l'ASSE sont là. Il y aura au moins l'avocat et le stadium manager du club. Comme dans un tribunal, un débat a lieu où chacun se défend. Ce jeudi soir, les sanctions pourraient aussi concerner les Lyonnais. Si le tifo "La Haine" déployé dans le kop sud a immédiatement fait réagir les autorités, rien ne dit que les banderoles, pour l'instant oubliée part la LFP, dans le parcage Lyonnais, ne s’immisceront pas dans les débats. L'autre interrogation concerne aussi les joueurs, Nabil Fékir en tête pour comportement antisportif quand il a tendu son maillot devant le kop sud. Ou encore la vidéo partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle on entend une insulte homophobe suivie du mot "consanguin" prononcée par un joueur Lyonnais dans le vestiaire.