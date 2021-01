ASSE : après le fiasco du derby, les Magic Fans donnent rendez-vous ce samedi à l'Etrat

Le groupe de supporters des Magic Fans appellent au rassemblement ce samedi à l'Etrat à la veille du déplacement à Nice. Ils veulent rencontrer les joueurs et le staff après la déroute contre Lyon.

Quelques banderoles affichées tout au long de la semaine du côté du centre sportif Robert Herbin. Il était difficile d'imaginer les fervents supporters de l'AS Saint-Etienne en rester là après la claque et l'humiliation reçu dans le derby (0-5) dimanche 24 janvier.

Ce samedi, et à la veille du déplacement à Nice, les Magic Fans donnent rendez-vous aux supporters à l'Etrat.

Communiqué de MF 91 : Déshonorez après un derby honteux ? Inquiet pour l'avenir de notre club ? Lassé du comportement affligeant de nos joueurs et dirigeants ?

Si tu te reconnais, alors nous t'invitons toi, amoureux des Verts, fier de tes couleurs et de ton identité, à te joindre à nous ce samedi 30 janvier, à 10H15 au centre sportif Robert Herbin.

Avant le déplacement à Nice et coûte que coûte, nous y rencontrerons les joueurs et le staff, que nous ne laisserons pas salir à nouveau ce que nous avons de plus cher !"

De leur côté, une trentaine de Green Angels ont pénétré dans le centre Robert Herbin de L'Etrat, ce vendredi, vers 11 heures et discuté avec les joueurs.