ASSE : Arnaud Nordin sélectionné pour les JO de Tokyo

L'AS Saint va sans doute devoir se passer d'Arnaud Nordin pour le début de saison. L'international a été convoqué ce vendredi par le sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll parmi le groupe de 18 joueurs qui s'envoleront pour le japon afin de disputer les Jeux Olympiques d'été.

Non retenu pour disputer l'Euro Espoirs au printemps (élimination en quart de finale), Arnaud Nordin fait donc son retour. Il bénéficie probablement du refus de nombreux autres clubs de libérer leurs joueurs au moment de la reprise du championnat de Ligue 1.

Étienne Green retenu par les Verts ?

Si l'équipe de France va au bout du tournoi Arnaud Nordin ne retrouvera pas l'hexagone avant le 08 août. Il ratera donc à minima la première journée de Ligue 1 (réception de Lorient les 06, 07 ou 08 août).

Pressenti, Etienne Green ne figure pas dans la liste de Sylvain Ripoll. Le sélectionneur n'a d'ailleurs appelé que deux gardiens de but et s'est sans doute frotter au refus de l'AS Saint-Étienne de libérer le gardien de Veauche. Un signe peut-être de la volonté de CLaude Puel de le maintenir titulaire malgré le retour de Jessy Moulin. Parmi les sélectionnés on compte également l'ancien stéphanois William Saliba.

Les Bleuets entrent en compétition le 22 juillet à 10h (heure française) contre le Mexique. Ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud et et Japon pour clore leurs phases de poule.