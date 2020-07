ASSE-Arsenal : à qui la faute dans l'imbroglio William Saliba et la finale de la Coupe de France ?

C'est un retournement de situation que l'on n'aurait pas pu prédire au vu des déclarations venues de Londres ce mercredi. L'entraineur d'Arsenal Mikel Arteta assurait lors d'un point presse qu'il était d'accord pour laisser la possibilité à son jeune défenseur William Saliba de disputer la finale de la Coupe de France avec son club formateur de l'AS Saint-Etienne, contre le Paris Saint-Germain, le vendredi 24 juillet prochain. Il ne manquait alors qu'un accord entre les deux clubs pour permettre d'étendre de quelques jours le prêt dans le Forez du jeune défenseur qui a pris fin ce mardi 30 juin 2020. Accord qui n'est pas intervenu avant minuit : William Saliba est donc aujourd'hui exclusivement un joueur d'Arsenal et n'est plus lié par quelque contrat que ce soit à l'ASSE.

Des demandes "inacceptables" pour les deux clubs

Dans cette situation conflictuelle, les deux parties ne se font aucun cadeau. C'est l'ASSE qui a dégainé la première vers 1h du matin, une fois la situation entérinée, affirmant que "le club anglais impose des conditions sportives et financières absolument inacceptables". Réponse ce mercredi matin du club londonien dans un communiqué qui explique avoir demandé à l'ASSE de suivre "un plan d'entrainement clair, pour s'assurer de son bon état de forme pour la reprise de la saison. A notre grande surprise, nous n'avons pas pu trouver d'accord sur ce point et nous ne sommes pas prêts à prendre de risque sur la santé d'un joueur d'Arsenal".

A cette question liée au physique de William Saliba s'ajoute la question financière. Arsenal affirme dans le même communiqué que "même si ce n'était pas notre souci premier, nous espérions ne pas être désavantagés financièrement en prolongeant le prêt. Ce n'était pas non plus acceptable pour Saint-Étienne."

Quelles exigences financières ?

Ni l'ASSE ni Arsenal n'ont communiqué officiellement sur les lignes de contrat qui ont empêché de trouver un accord. La version la plus crédible est celle qui verrait Saint-Etienne réclamer 2,5 millions d'euros pour la prolongation du prêt (une somme déclenchée par un nombre de matches joués sous le maillot vert dans le cadre du prêt par Saliba).

Quelles conséquences ?

Le premier lésé dans cette affaire est sans conteste William Saliba. Il perd tout dans l'affaire : l'opportunité de terminer en grandes pompes son histoire chez les Verts et la possibilité d'intégrer en douceur et en confiance le groupe d'Arsenal. Dans l'état actuel des choses, le club londonien occupe la posture de celui qui était prêt à faire un effort, moyennant un aménagement administratif et financier car rien ne l'obligeait ne serait-ce qu'à réfléchir à étendre le prêt de Saliba. Quant à l'AS Saint-Etienne, si aucun autre dessous du dossier ne venait à filtrer, elle apparait aujourd'hui, après la communication efficace d'Arsenal, comme n'ayant pas fait les concessions nécessaires pour aller au bout de son ambition et profiter du talent de sa pépite pour un match qui pourra changer le visage de la saison prochaine des Verts.