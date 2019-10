ASSE - ASC : "Il ne faut pas penser qu'Amiens est une proie facile"

Saint-Étienne, France

Les Verts reçoivent Amiens ce dimanche 27 octobre. Après le nul jeudi soir face aux Ukrainiens d'Olexandriya en Ligue Europa, il faut se re-concentrer sur le championnat, où l'ASSE vient d'enchaîner trois victoires. Face aux Picards, les Verts veulent poursuivre leur remontée mais les Amiénois ne sont que deux points derrière au classement et reste eux aussi sur une série de trois matches sans défaite.

L'Amiens SC est certes plus bas dans le tableau, mais l'entraîneur de l'ASSE Claude Puel est loin de sous-estimer l'équipe : "C'est une équipe qui a de bons principes de jeu, capable de prendre les espaces, avec des joueurs très rapides. Elle propose un jeu très cohérent, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles être vigilant. Il faut faire attention contre cette équipe."

Jouer à Geoffroy Guichard peut donner confiance à l'ASSE, mais là encore, prudence avertit Claude Puel : "Ce n'est pas parce qu'on est à domicile qu'on se dit : on va engranger les points. Ça va être très difficile ! Cette équipe d'Amiens mérite beaucoup de respect et il ne faut pas penser que c'est une proie facile, ce sera tout le contraire."

D'autant que les Verts ne pourront pas compter sur l'une de leur force : "On n'aura pas nos supporters, souligne Claude Puel, et on sait le soutien énorme qu'ils peuvent apporter au groupe, pour avoir cette vraie notion de stade imprenable et de Chaudron. On comptera sur nos autres supporters qui sont toujours très enthousiastes également." Et d'ajouter avec une pointe d'humour : "Le seul petit point positif, c'est que je pourrais peut-être me faire entendre pour corriger si nécessaire."

Yohan Cabaye et Kévin Monnet-Paquet sont toujours absents. ASSE - ASC, match à vivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire dès l'avant-match à partir de 16H30. Coup d'envoie à 17H.