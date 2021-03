ASSE-ASM : un défi à relever pour l'entraineur Claude Puel

Le match s'annonce difficile pour les Verts. L'AS Saint-Etienne, 16e de Ligue 1, reçoit l'AS Monaco, 4e, toujours en course pour le titre. Mais pour l'entraineur Claude Puel, les Verts sont "compétiteurs et sont là pour relever le défi".

Les Monégasques, 4e de Ligue 1, à sept points du leader Lille, peuvent encore viser le titre cette saison, mais cela passe par un sans-faute. Autant dire qu'ils seront motivés ce vendredi soir au stade Geoffroy-Guichard.

En face, l'AS Saint-Etienne reste sur un précieux succès à Angers (1-0), grâce auquel ils ont pris une petite respiration. Désormais les Verts sont 16e au classement, à 5 points de Lorient, 17e.

Au match aller, les Stéphanois avaient décroché un match nul 2 partout le 23 décembre sur Rocher. Mais ce ne sera pas la même chose cette fois-ci prévient le coach Claude Puel : "l'adversaire est le même mais a progressé entre-temps. Il y a des joueurs qui se sont affirmés. Il y a des joueurs qui étaient blessés et qui reviennent et qui sont très performants. On ne peut pas comparer l'aller avec ce que va proposer Monaco ce vendredi. Mais voila, on est compétiteurs, et on est là pour faire de la compétition, et relever ce défi et ce challenge".

Dans la course au maintien, chaque match compte. C'est un long sprint final de 10 matchs, qui a bien débuté la semaine dernière à Angers, mais il faut rester sur la même dynamique face à une équipe de haut de tableau selon le défenseur stéphanois Pape Cissé : "il faut gagner le maximum de points pour se maintenir le plus rapidement possible. Ce serait important de gagner ce match. Mais on joue contre un adversaire qui joue le titre. On va tout faire pour relever ce défi".

Depuis le début de saison, l'AS Saint-Etienne réussit à se transcender face à des équipes de haut de tableau. victoire à Marseille, matchs nuls contre le PSG, Lille ou à Monaco. Seul l'Olympique lyonnais reste une bête noire avec deux défaites cette saison. Malgré tout, cette capacité à montrer son plus beau visage face aux grosses écuries et peut-être de bonne augure pour l'AS Saint-Etienne.

ASSE-ASM c'est à 21h au stade Geoffroy-Guichard. A suivre sur France bleu Saint-Etienne Loire.