Saint-Étienne, France

Le milieu de terrain Yann M'vila a signé chez les Verts pour un an et demi. Il arrive libre après avoir longuement négocié son départ du club russe du Rubin Kazan où il était arrivé en star à l'âge de 23 ans. Quatre ans plus tard, il est de retour en France pour aider les Verts à sortir de la crise.

Si les dirigeants stéphanois ont souvent expliqué vouloir recruter des éléments expérimentés qui connaissent bien la Ligue 1, pour Yann M'vila il faut également parler d'un joueur à relancer. Effectivement, il connait la Ligue 1, avec 126 matchs disputés sous les couleurs du Stade Rennais, son club formateur, l'Amiénois d'origine y a d'ailleurs connu ses années les plus prestigieuses avec 22 sélections en équipe de France.

Après cette période faste, il a signé au Rubin Khazan pour une quinzaine de millions d'euros. Ne s'épanouissant jamais en Russie, il a été prêté à l'Inter Milan en Italie où il a même affronté les Verts en Europa League, et à Sunderland en Angleterre. À l'instar d'un Hatem Ben Arfa avant qu'il ne signe à Nice il y a deux ans, M'vila fait partie de ces joueurs dont le retour en France est attendu depuis plusieurs années. Un joueur à relancer, pour une équipe à relancer.