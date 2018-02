Saint-Étienne, France

Le temps paraît long aux footballeurs de l'AS Saint-Etienne et à leurs supporters qui n'ont plus vécu la moindre victoire à l'extérieur depuis 4 mois et demi désormais : c'était le 16 septembre sur la pelouse de Dijon. C'est une nouvelle chance qui s'offre aux Verts ce samedi soir de rompre cette série de 10 matchs toutes compétitions sans succès loin de leurs bases : les Verts 14e se déplacent à Amiens 15e à 20 heures.

Ce sera l'occasion de bonifier les trois victoires dans le Chaudron (contre Nîmes, Toulouse et Caen) à l'occasion de cette 24e journée de Ligue 1. "On a gagné trois fois à domicile et on a perdu trois fois à l'extérieur" rappelle Jean-Louis Gasset : "le pourcentage n'est pas favorable pour l'instant, mais je me dis que si on doit relever la tête le plus rapidement possible, il va falloir qu'on s'impose aussi à l'extérieur". Gasset pourra compter sur sa dernière recrue Mathieu Debuchy.

Amiens à domicile, ça ne rigole pas

Avec ce mercato, les Verts n'ont maintenant plus aucune excuse. Ils ont sur le papier, une équipe largement supérieure point de vue qualité des joueurs, que la plupart de leurs concurrents de la seconde partie du classement. Mais malgré cet effectif, l'ASSE reste une équipe en rémission. La confiance et les automatismes sont à trouver. Samedi dernier face à Caen dans le chaudron, c'est dans la douleur et sur deux seuls gestes décisifs que les Verts ont fait la différence.

Jean-Louis Gasset garde donc à l'esprit que l'adversaire lutte aussi pour sa survie. Dans leur stade, les Picards ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de faire de bons résultats face à des effectifs plus cotés comme Lille, Bordeaux ou même ce match nul face à l'AS Monaco : "J'ai regardé leur match à domicile face à Guingamp, je les ai trouvés très bons, très compacts et agressifs, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence comme Kakuta ou Konaté".

Amiens SC - AS Saint-Étienne, c'est un match à vivre sur France bleu, prise d'antenne à 19 heures 30.

Fréquences FM. À Saint-Étienne 97.1 au Puy-en-Velay 101.1 et à Roanne 100.2 ou sur francebleu.fr