ASSE : au Stadium de Toulouse pour effacer le mois d'octobre

Ce dimanche, les Verts sont à Toulouse. Au-delà du classement, des doutes dans le jeu ou autour de la méthode Garcia, une victoire ou au moins un bon match nul rassurerait avant le derby.

Les Verts achèvent une semaine à trois matchs qui ne leur a pas du tout sourit pour l'instant. Après la piètre prestation face à Montpellier et l'élimination aux tirs au but en coupe de la Ligue à Strasbourg, les Stéphanois ont bien besoin d'un résultat positif au stadium de Toulouse avant la réception de Lyon dimanche 5 novembre à Geoffroy Guichard.

Pour Hernani, ce n'est qu'une mauvaise passe

Parmi les rares satisfactions du match à Strasbourg, la prestation du brésilien Hernani. Lui qui a passé beaucoup de temps sur le banc depuis le début de la saison, analyse et garde la foi : "sur le dernier match, il y a eu des bonnes périodes aussi, il y a toujours des moments plus compliquées que d'autres dans une saison, on va s'améliorer au fil du temps. Le mois d'octobre a été compliqué, mais je reste convaincu qu'il y a beaucoup de qualités dans ce groupe."

Garcia demande du temps et"sait comment marche le football"

Le mois d'octobre des Verts a révélé ce que l'entraîneur des Verts disait lui-même : l'ASSE n'est pas au-dessus des autres équipes dans cette ligue 1. Alors quand on lui demande s'il est inquiet des résultats, l'entraîneur catalan répond par la négative, mais reste prudent : "je sais que le président dit que c'est une année de transition, mais je sais aussi comment marche le football. Je crois que nous ne sommes pas à une mauvaise position au classement."

Ce dimanche, après Strasbourg, les Verts vont affronter une autre équipe en forme. Le dernier déplacement avant le derby se fera chez les hommes de Pascal Dupraz, qui restent sur trois victoires toute compétition confondues.

Toulouse - ASSE, c'est à 17 heures en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire, dès 16 heures 30 pour l'avant-match. Dès lundi, retrouvez les réactions et on commence à se plonger dans le derby avec un debrief spécial en direct de l'Etrat de 18 heures à 19 heures avec notamment Julien Sablé et Dominique Rocheteau.