ASSE : au tour des féminines d'affronter le Stade de Reims ce dimanche

Après les garçons, ce sont les filles de l'ASSE qui affrontent Reims ce dimanche ! Cette fois c'est à domicile, les Rémoises (7e) se déplacent à Saint-Étienne, au stade de l'Etivallière, pour le compte de la 11e journée de la D1 Arkema (12h45).

On a vraiment à cœur de rapporter une première victoire à domicile, avant les vacances ça nous ferait du bien, pour l'équipe, pour le moral et pour le classement - Adeline Coquard

Les Vertes (11e) ont grapillé une place au classement après leur point ramené le week-end dernier de Guingamp (1-1). Pour ce dernier match avant la trêve internationale, il faudra rester dans la même dynamique selon Adeline Coquard, milieu de terrain, "on a à cœur de rester sur cette lancée et de rester concentré de la première à la dernière minute". Surtout face à une équipe de Reims qui a su être solide pour cette première partie de saison. "Reims, c'est une très bonne équipe, elles se projettent bien en avant ! Donc à nous d'être efficaces en défense" souligne Adeline Coquard. Les féminines de l'ASSE espèrent bien ramener leur première victoire à domicile ce dimanche. "On a vraiment à cœur de rapporter une première victoire à domicile, avant les vacances ça nous ferait du bien, pour l'équipe, pour le moral et pour le classement".