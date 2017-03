ASSE : avec ou sans Ligue Europa, quelles conséquences pour les finances ?

L'AS Saint-Étienne va batailler jusqu'à la fin de la saison pour obtenir une place qualificative pour l'Europe. Combien pourrait perdre le club s'il ne jouait pas la Ligue Europa la saison prochaine ?

L'ASSE devrait s'asseoir sur de potentielles recettes liées à la compétition. Cette année la Ligue Europa, à travers la qualification pour la phase de poule (2,6M), les matches gagnés (1,08M), les matches nuls (0,36M), la 1ère place du Groupe C (0,6M) et la qualification pour les 16es de finale (0,5M), va rapporter 5,14 millions d'euros. Un chiffre auquel s'ajouteront des droits de diffusion dont le montant sera déterminé à la fin de la compétition mais ce sont encore des centaines de milliers d'euros qui vont tomber dans le portefeuille du club.

Donc tout cela disparait si l'ASSE ne se qualifie pas pour la prochaine édition. On ajoute que si les Verts terminent 7e ou 8e en championnat, ils recevront aussi de la part de la LFP moins d'argent que s'ils avaient terminé 5e ou 6e. Sans la Ligue Europa, les joueurs sont moins bien exposés et donc moins bien vendus et puis le club fait une croix sur des recettes de billetterie et de merchandising boostées par une campagne européenne.