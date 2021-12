ASSE : Bakary Sako en renfort mais un groupe très réduit pour la Coupe de France

Pour son 16e de finale de finale de Coupe de France face à Jura Sud ce dimanche (18h30), l'AS Saint-Étienne devra composer avec de nombreux absents et forfaits.

C'est le début de l'aventure sans eux. Pour son premier match de l'année 2021 ce dimanche (18h30) face à Jura Sud en 16e de finale de la Coupe de France, l'ASSE va pour la première fois, devoir se passer de ses internationaux africains parti à la CAN. Ils sont cinq au total : Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), Saidou Sow (Guinée) , Denis Bouanga (Gabon) et Wahbi Khazri (Tunisie).

Bakary Sako qualifié

À ces absences il faut ajouter les forfaits de deux joueurs positifs au Covid-19. Ignacio Ramirez est l'un d'eux le quotidien l'Equipe. Romain Hamouma et Étienne Green ne seront toujours pas disponibles. Pour compenser, Pascal Dupraz pourra compter sur Bakary Sako. L'attaquant de 33 ans qui s'est engagé avec les Verts ce jeudi est qualifié pour la rencontre face à jura Sud. Le coach des Verts devrait également largement puiser dans l'équipe réserve pour constituer son groupe.