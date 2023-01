ASSE : Bamba et Nkounkou officiellement chez les Verts, le mercato peut-être pas terminé

Niels Nkounkou et Kader Bamba, entourés par Loïc Perrin et Laurent Batlles

Et de quatre, et même de cinq ! Après Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gauthier Larsonneur, l'AS Saint-Étienne a officialisé ce samedi l'arrivée de deux nouvelles recrues hivernales, l'ailier Kader Bamba et le latéral gauche Niels Nkounkou. Tous les deux sont prêtés au club stéphanois, le premier par le FC Nantes (prêt sec), le second par Everton (avec option d'achat).

Niels Nkounkou et Kader Bamba sont officiellement stéphanois, mais pas certain qu'ils soient retenus pour le prochain match de l'ASSE ce lundi, face à Niort (19e j. de Ligue 2). Au-delà de la question de leur qualification, l'entraineur Laurent Batlles ne semble pas vouloir se précipiter. "Nous avons encore un entrainement ce dimanche et nous allons voir comment cela se passe, a déclaré le technicien stéphanois. Niels, par exemple, ne s'est pas entraîné depuis mercredi, il y a le voyage, des nouvelles choses qui arrivent aussi chez les joueurs. Il faut leur laisser le temps de pouvoir arriver, de s'imprégner du club et du groupe."

Des arrivées et des départs toujours possibles

Après l'arrivée de cinq renforts, le mercato hivernal de l'ASSE n'est sans doute pas terminé. "On étudie toujours certaines possibilités, en fonction des opportunités du marché et si vraiment cela peut renforcer l'équipe, a annoncé ce samedi Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts. Sur les postes en particulier, nous regardons un peu partout, sauf sur les postes maintenant pourvus. Nous n'allons pas aller jusqu'à entasser les joueurs, évidemment."

Pour ce qui est des potentiels départs, la porte semble ouverte pour certains membres de l'effectif de l'ASSE. "En fonction des situations de chacun, nous verrons s'il y a des possibilités de sortie, a ajouté Loïc Perrin. Nous en avons déjà discuté avec certains joueurs. Il faudra voir les projets qui se présentent à eux d'ici au 31 janvier."