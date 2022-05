Barrage aller : l'ASSE concède le match nul contre l'AJ Auxerre

Le film du match

Dans un stade l'Abbé Deschamps tout en bleu et blanc, ce sont les Verts qui vont prendre la mesure du match, à leur compte, assez rapidement. Au quart d'heure de jeu, suite à son très bon travail de remontée de balle, Adil Aouchiche sert au bon moment Zaydou Youssouf qui ouvre son pied gauche et marque un magnifique but. Derrière les Verts, sans être flamboyants, vont conserver le score jusqu'à la pause, bien aidé par un Paul Bernardoni auteur de très bonnes interventions salvatrices.

En deuxième mi-temps, les Verts vont vendanger de nombreuses bonnes opportunités : des mauvais choix, des imprécisions. Ils vont accuser le coup physiquement aussi, accumuler les petites erreurs individuelles. Ce sont tout autant de signes qui peuvent faire craindre un mauvais scénario. Des craintes confirmées dans les cinq dernières minutes avec l'égalisation de Perrin (86'), sur la plus grosse occasion Auxerroise du match. Et le match s'arrête ainsi sur le score de 1-1 sur la pelouse de l'Abbé Deschamps.

Sur le point comptable, un résultat nul et avec un but à l'extérieur semble être de bonne augure pour la suite. Certes. Mais les Verts prennent ce but au moment où la défense est passée à cinq (à quatre, au coup d'envoi, une première pour Dupraz cette saison). On peut se poser des questions sur ce scénario. Il faut dire aussi que les Verts ne se sont pas montrer capables de confirmer leur avance au score. On a trop reculé en fin de match, on a été punis.

Il va falloir tout donner à Geoffroy-Guichard ce dimanche 29 mai à 19h pour le match retour.