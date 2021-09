ASSE - Bordeaux : peur sur la ville

C'est un match au sommet qui nous attend ce samedi (21 heures) à Geoffroy-Guichard. Il suffit juste de prendre le classement à l'envers. Incapables de s'imposer depuis le début de la saison et sur deux défaites de rang (Marseille et Montpellier) les Verts pointent à la 19e place avec trois petits points.

"Cela ne fait pas plaisir reconnait le manager de l'ASSE Claude Puel. Cela doit nous aider à réagir et à sortir de là le plus vite possible. Nous avons eu un calendrier compliqué mais nous devons le prendre comme de beaux défis à relever. Bordeaux est comme nous, dans la même situation. Cela va être un match de costaud. Moi je préfèrerais toujours ce genre de match car nous sommes des compétiteurs".

Le coach stéphanois attend de son équipe du caractère. Le milieu de terrain Yvan Neyou promet en tout cas qu'il n'a "pas peur". Et de poursuivre : "C'est notre métier. Nous y allons pour gagner et c'est ce que l'on va faire. Pour nous et nos supporters. L'an dernier, à cinq journées, nous étions en haut du classement et tout le monde nous voyait terminer mieux que l'on a terminé. Il faut être conscient que l'on n'est pas à la bonne place. 19e en fin de saison cela veut dire descendre. On a une équipe qui a le niveau de Ligue 1".

Ramirez titulaire ?

Après le festival d'occasions gâchées sur la pelouse de Montpellier le week-end dernier, Claude Puel pourrait être tenté de titulariser pour la première fois Ignacio Ramirez. L'attaquant uruguayen n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent mais il a montré, par quelques bribes, qu'il pouvait constituer une vraie Plus-value dans la finition. À ses côtés Claude Puel devrait titulariser Wahbi Khazri. L'incertitude demeure au poste d'arrière droit ou Yvann Maçon est incertain (douleur au mollet). Mahdi Camara pourrait dépanner à ce poste. À moins que le manager des Verts décide de tenter un système à trois défenseurs centraux avec Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Saidou Sow (de nouveau disponible).