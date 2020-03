ASSE - Bordeaux : "Le fil rouge c'est le championnat et c'est la compétition la plus importante"

Le repos a été très court pour les Verts ! Après la folle soirée de jeudi dans le Chaudron et la qualification en finale de la Coupe de France 2 - 1 face à Renne, retour au championnat ce dimanche contre Bordeaux, de nouveau à Geoffroy Guichard.

Difficile retour à la réalité puisque les Verts sont 16e de Ligue 1 à deux points seulement de la zone de relégation. Les Girondins eux, sont 12e. "On a une parenthèse un petit peu enchantée, mais le plus important pour nous est maintenant le championnat" déclare Claude Puel.

Se servir de la Coupe de France pour prendre des points en Ligue 1

L'entraîneur de l'ASSE en est convaincu : la victoire en Coupe de France "pour les têtes c'est bien, pour le groupe, pour le club", mais les Verts doivent aussi réussir à se concentrer sur le championnat. "Il faut faire attention de ne pas trop rester en lévitation par rapport à ce qui a été fait. Il faut très vite se re-concentrer avec un match très difficile, on aborde une autre compétition, le championnat, et c'est la compétition la plus importante."

Mais Claude Puel compte aussi sur les Stéphanois pour se servir de ce qu'ils ont produits en Coupe de France pour aller chercher des points dans le championnat : "Il faudra être capable de reproduire ça régulièrement en championnat", même si le match contre Bordeaux s'annonce "costaud face à une équipe qui aura eu toute la semaine pour préparer ce match. Mais chaque match sera important pour batailler car toutes les équipes sont en mode combat, et nous il faudra l'être jusqu'à la fin de saison."

Côté effectif, Arnaud Nordin devrait revenir ce dimanche, en revanche Yohan Cabaye est forfait. ASSE - Bordeaux c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Avant-match dès 14H30, coup d'envoie à 15H.