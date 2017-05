ASSE-Bordeaux : maintenant ou jamais pour les Verts !

Les Verts reçoivent Bordeaux en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 avec encore l'espoir d'accrocher une place qualificative pour l'Europe. L'ASSE est 7e, 7 points derrière les Girondins bien calés à la 5e place.

Pour Saint-Étienne c'est donc maintenant ou jamais, face à un adversaire direct, pour croire à une 5e qualification de suite pour la Ligue Europa, ce qu'aucun club français n'est parvenu à faire. Si les Verts veulent réussir l'exploit de revenir dans la course à l'Europe ils vont devoir faire un sans faute avec un calendrier assez monstrueux puisque l'ASSE va rencontrer 3 des 4 meilleures équipes sur l'année 2017 : Bordeaux donc, puis le Paris Saint Germain et Monaco. Et il faudra terminer avec un déplacement à Nancy qui jouera sans doute sa tête en Ligue 1 au soir de la 38e journée.

Le retour du finish "à la stéphanoise" ?

La victoire de samedi dernier à Guingamp a apporté une grande bouffée d'air frais aux Verts et à leurs supporters mais elle ne suffit pas pour affirmer que Saint-Étienne a les armes pour réussir ce pari fou et coiffer tout le monde sur le poteau. Il faudra pour cela des mauvais résultats des Marseillais et des Bordelais. Mais cette saison, au cœur de l'automne notamment, les Stéphanois sont allé arracher des résultats inespérés dans les derniers instants des matches. Ils ont l'occasion de le faire cette fois à plus grande échelle, sur 4 rencontres, pour déjouer les pronostics et profiter qu'on les ait un peu oublié, alors qu'on parle ces derniers jours plus de la prochaine saison que de l'actuelle.

Quelle ambiance dans le Chaudron ?

L'ambiance sera forcément particulière à Geoffroy Guichard après une semaine marquée par deux événements. D'abord les révélations du journal l’Équipe sur la décision de Christophe Galtier de quitter le banc de l'AS Saint-Étienne à la fin de la saison. Et puis par l'annonce des supporters ultras stéphanois qui ont décidé de boycotter la rencontre programmée un 5 mai, date anniversaire de la catastrophe de Furiani en 1992 qui a fait 18 morts et 2357 blessés.

Rencontre à vivre dès 20h sur France Bleu avec un coup d'envoi à 20h45. Après le match, les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.