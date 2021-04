ASSE - Bordeaux : un goût de maintien ?

Les deux équipes affichent le même nombre de points (36) après 31 journées. Mais à l'approche de l'un des classiques de la Ligue 1, le 135e de l'histoire ce dimanche, les vents du mois d'avril semblent plus porteurs aux Stéphanois.

Très sérieux et inspiré à Nîmes, l'ASSE a lancé idéalement son sprint de fin de saison et une victoire face à Bordeaux lui permettrait de se rapprocher presque définitivement du maintien. Mais Claude Puel veut garder ses joueurs sous pression : "La victoire face à Nîmes ne doit pas occulter qu'il nous manque encore cinq ou six points et que l'on a un calendrier qui est difficile (Paris, Lille, Marseille lors des six dernières journées). Il n'y a rien de fait".

Bordeaux ne répond plus

Au match aller, le 16 décembre, les Stéphanois étaient venus chercher leur première victoire depuis 11 rencontres. Bordeaux n'en est pas là mais traverse aussi une forte zone de turbulences. Une seule victoire (Dijon) et neuf défaites lors des onze derniers matchs. Entre un vestiaire en proie aux dissensions et avec une direction absente, Jean-Louis Gasset ne semble plus vraiment avoir les deux mains sur le guidon girondin.

Green, le match d'après

Le retour à Geoffroy-Guichard de l'ancien entraineur des Verts et alors que son adjoint Ghislain Printant est toujours en procédure judiciaire avec l'ASSE, ne suscite pas d'attention particulière. Les Yeux seront plutôt braqués sur Etienne Green.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jessy Moulin et Stefan Bajic sont de nouveaux forfaits. Le gardien numéro trois des Verts va donc rempiler après sa performance majuscule à Nîmes. De retour du Sénégal, Boubacar Fall devrait assurer le rôle de doublure.

Timothée Kolodziejczak effectue également son retour. En revanche Anthony Modeste et Miguel Trauco ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués par Claude Puel.