ASSE - Brest : "on revient dans notre championnat" (Claude Puel)

Les Verts ont un dernier coup de collier à donner. À cinq journées de la fin du championnat le maintien n'est toujours pas acquis pour l'AS Saint-Étienne. La réception de Brest ce samedi (13 heures) à Geoffroy-Guichard pourrait constituer un pas quasi décisif.

"C'est un match contre un concurrent direct abonde Claude Puel. On sait l'importance de ces matchs-là. On a joué un match un peu prestige face à Paris et là on revient dans notre championnat. C'est un match très important mais je ne veux pas parler de maintien ou pas. Ce qui m'intéresse ce sont les ingrédients que mes joueurs vont mettre."

Une revanche à prendre

Les succès contre Bordeaux et Nîmes l'ont prouvé. L'AS Saint-Étienne sait désormais aborder ces matchs "couperet" face à des concurrents directs. Face à Brest il faudra donc faire abstraction de la frustration née de la défaite cruelle face au PSG et sans doute aussi de se souvenir du match aller face aux Bretons. Le 21 novembre les Verts avaient sombré (4-1) dans les grandes largeurs.

Séduisant et efficace en première partie de saison le Stade Brestois connait une deuxième partie d'exercice beaucoup plus compliquée. Onze points pris seulement sur la phase retour. Seul Dijon, la lanterne rouge, a fait pire. Mais le défenseur des Verts Miguel Trauco reste méfiant : "Brest a des joueurs offensifs très talentueux. Nous jouons à domicile et cette saison cela ne nous a pas été très favorable. Nous peut-être être plus intelligent et plus acteur du match".

Qui pour garder les buts des Verts

Victime d'une béquille en fin de match face à Paris Etienne Green est incertain pour la réception de Brest. Le titulaire Jessy Moulin est toujours aux soins après sa blessure aux ischio-jambiers contractée il y a trois semaines. Le numéro deux dans la hiérarchie Stéfan Bajic a lui reprit l'entrainement collectif cette semaine. Il pourrait être titulaire face à Brest.

Une incertitude concerne également Mathieu Debuchy touché à la cheville contre le PSG. "Six ou sept joueurs sont incertains" a préciser Claude Puel.