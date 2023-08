ASSE - A.Briançon : "je suis un capitaine serein"

France Bleu Saint-Étienne Loire : à quelques jours du début de cette nouvelle saison de Ligue 2, dans quel état d'esprit et dans quel état de forme se trouve le capitaine de l'ASSE que vous êtes ?

Anthony Briançon : Je me sens bien, la préparation se passe très bien, sans précaution particulière par rapport aux blessures qui m'ont touchées la saison dernière, avec l'envie de réaliser une saison complète. Pour revenir un peu en arrière, je sortais, lors de mon arrivée à l'ASSE, d'une saison quasiment blanche où je n'avais disputé que quatre rencontres avec le Nîmes Olympique. Une saison avec une opération du genou droit. En signant à Saint-Étienne, j'arrivais un peu dans l'inconnu au niveau de mon état de santé. Je ne m'attendais pas à faire une saison pleine. Évidemment, j'aurais pu éviter ce poteau face à Sochaux qui m'a éloigné des terrains pendant trois matchs et qui aura peut-être eu une incidence sur mon autre blessure en fin de saison. Tous ces pépins m'auront embêté mais aujourd'hui, la préparation se passe très bien. Je ne me fixe pas de limites, avec l'objectif de réaliser la saison la plus complète possible.

Lors de cette période de préparation, quelles différences notez-vous par rapport à celle de la saison précédente ?

A mes yeux, le gros changement aujourd'hui est que nous avons un groupe. En début de saison dernière, et je vais m'expliquer, nous n'en avions pas. Nous connaissons tous les difficultés que nous avons rencontré à cette époque, une construction d'équipe compliquée avec une cohésion de groupe difficile à trouver. Nous n'étions pas dans une atmosphère sereine. Tout le contraire d'aujourd'hui. L'atmosphère est sereine, tout le monde bosse bien, tout le monde est bienveillant, personne ne rechigne au travail, tout le monde a envie d'être là. La différence, elle se situe à ce niveau-là. Pour moi, c'est le plus important. Si nous n'arrivons pas à nous projeter en équipe sur la saison qui arrive, alors c'est difficile d'être impliqué. Aujourd'hui, tout le monde est impliqué, tout le monde a la même ligne de conduite et le même objectif. Au niveau du travail et de la vie de groupe, c'est complètement différent.

Cette notion de groupe, au vu de votre expérience, quelle importance y accordez-vous ?

C'est le plus important. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de monter, c'est clair et net. Pour autant, cela ne se fera pas tout seul. Il faut un groupe soudé, comme celui des six derniers mois. Je ne vais pas comparer cette expérience avec celle d'une montée, mais il a fallu aller chercher des ressources pour se sortir des difficultés et permettre au club de se sauver. Avec le recul, c'est terrible de se dire que nous avons failli descendre. Nous nous sommes maintenus et à nous désormais de rester sur cette dynamique. Le club le mérite.

En tant que capitaine, votre approche avec vos partenaires est-elle différente de celle de la saison dernière ?

S'il faut comparer, en se replongeant un an en arrière, je venais d'arriver et je n'avais pas été nommé de suite capitaine. Même s'il était en instance de départ, Mahdi (Camara) était là, il était le capitaine de l'ASSE. Il est certain qu'aujourd'hui, je n'appréhende pas ce rôle de capitaine de la même façon. Du fait principalement de la connaissance de mes partenaires. Nous avons vécu ensemble une saison particulière, avec des moments difficiles. Tout cela fait qu'aujourd'hui, je suis un capitaine serein. Je m'entends bien avec tout le monde, le groupe vit très bien. C'est plutôt facile. Je ne me prends pas non plus la tête par rapport à ce rôle de capitaine, mais j'aime bien que le groupe soit joyeux, dans une bonne ambiance, que tout le monde rigole ensemble. Nous n'avons pas de clans, chacun va vers l'autre avec bienveillance. Tout part de là. Nous allons vivre une saison avec des hauts et des bas (avec plus de hauts, j'espère), et il va falloir être prêt à lutter.

L'ambition d'une remontée en Ligue 1, l'ASSE ne peut pas s'en cacher ?

Evidemment que non, il faut être ambitieux. Nous ne devons pas nous cacher là-dessus. Aujourd'hui, nous jouons clairement la montée. Nous voulions la jouer la saison dernière mais nous avons mal démarré. Retenons ce que nous avons fait en fin de saison et l'état d'esprit affiché lors des six derniers mois. C'est grâce à cela que nous y arriverons. Avec aussi beaucoup d'humilité. A l'image de clubs phares comme Bordeaux, nous serons attendus sur toutes les pelouses. Il va falloir répondre présent à chaque match et ce dès la première journée, face à Grenoble. Les premiers rendez-vous seront très importants et conditionneront la suite de notre saison.

La saison dernière, l'ASSE a encaissé un total de 57 buts en Ligue 2, avec une défense régulièrement pointée du doigt. Un point impératif à améliorer ?

Bien sûr ! Nous ne pouvons pas être la meilleure attaque du championnat et finir 18e défense, ce n'est pas logique, même si cela explique notre classement final. Je suis convaincu qu'il y a des matchs où il faut savoir marquer et d'autres où il faut savoir ne pas encaisser de buts. La force des équipes qui montent se situent là, à l'image du Havre. Nous devons parvenir à garder notre fougue, notre insouciance offensive tout en essayant d'être plus solides. Depuis le début de la préparation, nous travaillons, nous mettons des choses en place et nous essayons de les appliquer du mieux possible. La défense, c'est aussi un état d'esprit. En rentrant sur le terrain, nous devons nous dire que nous ne prendrons pas de but et que nous ferons le maximum pour y arriver. Pour un attaquant, ne pas prendre de but peut aussi s'apparenter à une récompense. Mettre trois buts par match, c'est bien, mais il faut également savoir gagner 1-0, 2-0. Il s'agit pour nous d'un véritable axe de progression.

Avec déjà plus de 12.000 abonnés, le peuple vert répond plus que jamais présent pour cette nouvelle saison. Comment le perçoit-on, à votre niveau ?

Il faut garder dans un coin de notre tête l'ultime match de la saison dernière, face à Valenciennes. La ferveur était extraordinaire. Nous avons eu la chance de jouer devant plus de 40.000 supporters alors qu'il n'y avait plus d'enjeu. Des matchs comme celui-là, des ambiances comme celle-là, nous ne devons pas les oublier. A nous de donner envie aux gens de venir nous voir, de les rendre heureux pour qu'il y ait une union entre les supporters et nous, un objectif commun que l'on puisse atteindre tous ensemble.