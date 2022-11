ASSE : c'est acté, Jean-Philippe Krasso ne prolongera pas avec le club stéphanois !

Jean-Philippe Krasso a fait son choix pour son avenir ! Selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire, l'attaquant ne sera plus stéphanois la saison prochaine. Révélation du début de saison et actuel meilleur buteur de Ligue 2 (8 buts), Jean-Philippe Krasso dispose de plusieurs propositions et souhaite donc faire évoluer sa carrière ailleurs qu'à Saint-Étienne.

Comme révélé par nos confrères du Progrès , les dirigeants de l'ASSE lui ont pourtant formulé une offre de prolongation, mais l'incertitude sportive autour du club représenteun frein, tout comme l'offre en elle-même. Jean-Philippe Krasso touche en ce moment un salaire de 15.000 euros, le club lui en propose 20.000. Une offre repoussée définitivement par le clan Krasso.

L'attaquant dispose aujourd'hui de plusieurs contacts. En Ligue 1, par exemple, avec Montpellier. En Belgique avec Anderlecht, aux Pays Bas avec le Feyenoord ou encore en Allemagne.

Avant de partir vers d'autres horizons, espérons que le nouvel international ivoirien permettra à l'horizon stéphanois de ne pas s'obscurcir encore davantage en contribuant au maintien du club en Ligue 2.