Saint-Étienne, France

En mal de temps de jeu à Anderlecht, Robert Beric va rentrer à la maison. Le prêt de l'attaquant Slovène des Verts en Belgique va être interrompu. Il devrait participer au stage de préparation des hommes de Jean-Louis Gasset à Murcie en Espagne cette semaine.

En août dernier, c'était un crève-cœur pour de nombreux supporters stéphanois de voir Robert Beric quitter les Verts pour la Belgique. Au point qu'une pétition avait été mise en ligne pour garder l'attaquant Slovène. Son histoire avec les Verts a été marquée par cette blessure lors d'un derby et par une efficacité toujours au rendez-vous dans les rares périodes où il a pu enchaîner les matchs, alors Beric conserve une côte de popularité à Saint-Étienne. Il vient renforcer l'attaque Stéphanoise au moment où elle en a le plus besoin.

Si cet été, la question de son adaptation aux principes de jeu d'Oscar Garcia se posait, son utilité dans l'effectif de Jean-Louis Gasset ne peut être remise en cause. Depuis le début de la saison, du coach catalan au dernier de ses successeurs, tous ont manqué à un moment ou à un autre d'un attaquant de surface capable de mettre le ballon au fond des filets et de peser sur les défenses adverses. Après ses premiers matchs interrompus par un tacle de Jordan Ferri et sa deuxième saison compliquée par des rechutes régulières, Beric va donc avoir une troisième chance sous le maillot Vert, de justifier enfin les 6 millions d'euros investis il y a deux ans et demi par le club.