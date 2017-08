ASSE : c'est officiel, Jérémy Clément rejoint l'AS Nancy Lorraine

Le milieu de terrain arrivé en 2011 à l'ASSE va s'engager pour deux saisons avec l'AS Nancy Lorraine. Il aura vécu, à l'ASSE, le pire et le meilleur.

C'est via son compte Twitter que l'AS Nancy Lorraine a mis fin à un suspense qui n'en était plus un. Après un léger retard pour "problème administratif" explique l'ASNL, Jérémy Clément quitte l'AS Saint-Étienne et rejoint le club Lorrain pour deux saisons. À 32 ans, il aura passé sept saisons pleines sous le maillot Vert, avec des hauts et des bas.

Un accord avec Clément: Le milieu de l'ASSE va s’engager pour deux saisons. https://t.co/wlw3ZoqshZ#ASNL — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) August 15, 2017

Un joueur à l'image de l'ère Galtier

Arrivé en 2011, Jérémy Clément a été de la génération des Cohade, Lemoine et Aubameyang, celle qui a fait rêver les supporters des Verts en 2013 avec la victoire en Coupe de la ligue face au Stade Rennais. Le transfuge du PSG, passé avant cela par l'Olympique Lyonnais, s'est imposé très vite comme le régulateur du milieu de terrain. Sa patte gauche et son activité devant la défense en ont fait le numéro 6 idéal d'une équipe joueuse et parfaitement équilibrée.

Sauf que Jérémy Clément n'a pas goûté à la joie de la finale du 21 avril 2013. Quelques semaines plus tôt, lors d'une victoire 4 à 0 face à Nice, Valentin Eysseric n'avait pas maîtrisé son tacle. Jérémy Clément était sorti sur civière, victime d'une fracture ouverte du tibia-péroné. Jérémy Clément a alors perdu une place qu'il n'a jamais vraiment retrouvé. À son retour, son activité au milieu de terrain a baissé, il était moins tranchant dans les duels et moins précis dans ses gestes. À l'image du jeu développé par son équipe.

Après deux mercatos à se chercher un nouveau challenge, il le trouve finalement en ligue 2, à Nancy, où le rythme lui conviendra mieux.