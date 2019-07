ASSE : William Saliba vendu à Arsenal pour une somme record, il jouera encore une saison en vert

Saint-Étienne, France

Il s'était imposé comme un des plus grands espoirs de la Ligue 1 la saison dernière, l'ASSE n'a pas pu retenir sa pépite William Saliba. Le jeune défenseur de 18 ans est transféré à Arsenal, pour un montant estimé à 30 millions d'euros, si on inclut les bonus. Mais les dirigeants de l'ASSE se sont assurés que le jeune prodige continue l'aventure un an de plus sous le maillot vert. Dans la foulée du transfert, Arsenal prête Saliba à l'ASSE. Le joueur signe un contrat de cinq ans. Saint-Étienne et Arsenal l'ont officialisé simultanément sur leurs sites respectifs jeudi 25 juillet.

Transfert record pour l'ASSE

Cela faisait plusieurs jours voire plusieurs semaines que les rumeurs allaient bon train concernant William Saliba, notamment du côté d'Arsenal mais aussi à propos de son grand rival, Tottenham. Finalement, les dirigeants des deux clubs ont réussi à se mettre d'accord pour un montant record pour l'ASSE. Jusqu'ici le joueur vendu le plus cher était Kurt Zouma pour 15 millions d'euros.

Il faut dire que Saliba, à seulement 18 ans, a montré des garanties pour l'avenir cette saison grâce à 19 matchs disputés en Ligue 1, tous en tant que titulaire. Arrivé au club en 2016, en provenance du FC Montfermeil, formé à Bondy, il a également connu de nombreuses sélections en équipes de France jeunes (de U16 à U19).