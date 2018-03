Encore très précieux ce week-end face à l'En Avant Guingamp dans le chaudron, le meneur de jeu de l'ASSE est de plus en plus inspiré chez les Verts. Un régal sur le terrain, mais un avenir encore très flou pour celui qui est prêté sans option d'achat par l'Olympique de Marseille.

Saint-Étienne, France

Rémy Cabella était déjà l'un des rares à surnager pendant la crise de l'automne. Depuis le mercato d'hiver et la cohérence retrouvée pour les hommes de Jean-Louis Gasset, il s'impose comme la touche artistique des Verts, celui qui est capable sur un geste d'enflammer le chaudron. Depuis janvier, il se montre surtout plus décisif et a gonflé ses statistiques en marquant face à Amiens et Guingamp (3 buts, 4 passes décisives).

Libéré par la présence derrière lui de Yann M'Vila et le travail devant lui de Robert Beric, Cabella tente des choses. Face aux Bretons, son lob à l'entrée de la surface en est la parfaite illustration. La fin de saison peut être belle pour lui, sauf qu'il y a un hic à tout cela : son avenir est totalement flou. La fin de saison approche et il sera bientôt temps pour lui de se poser sérieusement la question d'un retour à l'Olympique de Marseille. Prêté sans option d'achat, Cabella n'est pas censé prolonger son aventure sous le maillot Vert malgré sa bonne saison. Mais il y a une chance pour l'ASSE : un retour dans le sud semble très compliqué pour l'ancien Montpelliérain.

Il a raté la marche à l'OM

Tony Cellier qui suit l'actualité de l'Olympique de Marseille pour France Bleu Provence ne le voit pas revenir et s'imposer : "Même si l'OM n'était pas qualifiée pour la Ligue des Champions l'an prochain, de toute façon c'est une fusée à étages. Le plan du dirigeant et de l'investisseur est de faire grandir chaque année ce club, d'aller toujours plus haut, Rémy Cabella vient de rater cette marche-là, il n'a déjà pas réussi à s'imposer aux yeux de Rudy Garcia dans l'effectif actuel, je ne vois pas comment il reviendrait la saison prochaine où a priori l'effectif sera encore plus costaud et fourni. Je pense que la page est déjà tournée dans le bureau de Rudy Garcia, ce serait un miracle s'il revenait et s'il s'imposait."

Les Verts pourraient donc profiter de ce blocage à l'OM pour le garder. Cabella connait maintenant le club, il s'y sent bien et représenterait un investissement probablement à la portée des Verts l'été prochain. D'abord acheté pour une dizaine de millions d'euros par Newcastle, il avait été récupéré par l'OM pour environ 8. Difficile de les imaginer vouloir faire une plus-value sur un joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer chez eux. Il y aura donc probablement un jolie coup à faire pour les Verts.