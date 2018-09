Saint-Étienne, France

L'ASSE compte sur le retour des supporters dans les kops pour enclencher le compteur des buts cette saison. L'entraîneur des Verts l'a dit ce jeudi matin en conférence de presse : "Ce n'est pas un douzième homme, c'est nos deux poumons. On retrouve nos deux poumons ! Je veux voir une tribune pleine qui nous transcende. C'est le public qui transcende les joueurs, qui vont tenter des choses extraordinaires."

On a besoin de vous." Jean-Louis Gasset aux supporters de l'AS Saint-Étienne.

Alors avec la menace de nouvelles sanctions de la LFP après les fumigènes craqués au Parc des Princes contre le PSG, Jean-Louis Gasset a un message pour les supporters : "On a besoin de vous. Je suis persuadée que dans la tête des joueurs, et pour nous, il faut qu'un stade de football soit plein. J'espère que samedi on va démarrer la série comme ça et qu'ensuite on va jouer toute la saison comme ça." C'est bien parti pour ce match, puisque le kop Nord est déjà plein.

En tout cas, l'entraîneur mise sur cette rencontre pour relancer la saison de l'ASSE : comme la saison dernière selon lui, le match contre Caen doit être un déclic, pour retrouver la route de la victoire.