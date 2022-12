ASSE - Caen : un match pour décoller, enfin ?

Le "match de la peur", le "rendez-vous de la dernière chance". Ces poncifs footballistiques apparaissent en général au début du printemps, à quelques journées de la fin d'un championnat, lorsqu'une équipe joue son va-tout pour sauver sa peau. Même si les températures s'annoncent printanières ce vendredi au-dessus de Geoffroy-Guichard, c'est bien en plein mois de décembre que l'ASSE doit déjà jouer sa survie en Ligue 2.

Plus que jamais derniers, plus que jamais en crise, les Stéphanois sont dans l'obligation de prendre des points face au Stade Malherbe de Caen (7e). Une énième contre-performance précipiterait le club dans des abysses dont il n'entrevoit pas encore le fond...

Statistiquement, un maintien déjà compromis

Après 16 journées de championnat, l'ASSE ne compte que onze faméliques points. Si l'on se plonge dans les archives des dix dernières saisons de Ligue 2, onze équipes comptaient onze points ou moins au même stade de la compétition. Sept d'entre elles sont finalement descendues. Depuis 2012/2013, sept des dix équipes dernières après 16 matchs sont également descendues. Des statistiques défavorables qui appellent donc à une réaction immédiate.

Batlles, la dernière chance ?

Il en est convaincu : ses joueurs le soutiennent encore, il n'a pas encore tout essayé, il veut se battre pour prendre des points et sortir l'ASSE de la crise dans laquelle elle se trouve. Menacé, l'entraineur Laurent Batlles joue peut-être son avenir face à Caen. L'argument d'un renouveau pendant la trêve Coupe du monde a déjà du plomb dans l'aile et la promesse d'un mercato hivernal ambitieux pourrait ne pas suffire.

" Ma situation ? Franchement, en toute honnêteté, je n'y pense pas, je ne suis pas là pour penser à ça, affirme Laurent Batlles. Avec mon équipe et avec le club, je suis là pour essayer de prendre des points sur le match de Caen. Le reste ne m'appartient pas. Je suis dans le même lot que les entraineurs du monde entier. Je ne me soucie pas de ma propre personne. Ce que je veux, c'est que l'on arrive à prendre des points et à gagner des matchs."

Un onze encore une fois remodelé...

Pour défier le Stade Malherbe de Caen, Laurent Batlles va innover, avec des choix forts. Fautif lors de la dernière défaite à Annecy, le gardien Matthieu Dreyer ne figure pas dans le groupe. Etienne Green pourrait faire un énième retour dans les cages, à moins que Boubacar Fall ne fasse sa première apparition.

L'autre choix fort devrait concerner l'animation offensive. Arrivé comme joker, Gaëtan Charbonnier pourrait connaitre sa première titularisation. De retour de suspension, Jean-Philippe Krasso pourrait l'accompagner sur le front de l'attaque. Des affirmations qui restent au conditionnel, tant les possibilités et les incertitudes sont nombreuses.

Absents à Annecy, Abdoulaye Bakayoko et Mathieu Cafaro font leur retour dans le groupe. Thomas Monconduit et Sergi Palencia, en phase de réathlétisation, sont toujours absents. Tout comme Mathys Saban, touché à une cuisse ce jeudi à l'entrainement.

...dans un Chaudron bien silencieux

Après l'appel au boycott des produits dérivés du club, quatre groupes de supporters de l'ASSE (Magic Fans, Green Angels, USS et Indépendantistes Stéphanois) appellent cette fois à boycotter les tribunes de Geoffroy-Guichard face à Caen. Une action pour dénoncer une nouvelle fois la politique des actionnaires du club (Roland Romeyer et Bernard Caiazzo) et demander leur départ.

En comptabilisant d'office les abonnés, 17.000 spectateurs pourraient être présents ce soir. Au maximum...

ASSE - Caen, 17e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h ce vendredi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.